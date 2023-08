Da Arne Grøndalen fikk varsel på mobilen om at alarmen på bilen gikk, trodde han først det var innbrudd.

Men da han sjekket kameraene via mobilen på bilen utvendig, skjønte han hva som hadde skjedd med den nye Teslaen.

– Da så jeg at det var vann rundt hele bilen, sier Grøndalen, som hadde parkert på Tusenfryd mens han var på jobb i Oslo.

Da han kom til stedet, var deler av bilen under vann. Bilen ble tauet til Tesla-verkstedet.

Grøndalen hadde også verktøy i bilen som mest sannsynlig er ødelagt som følge av at bilen var full av vann.

– Jeg ringte forsikringsselskapet med en gang. Det virket som at de hadde veldig mange saker, for jeg har ikke egentlig hørt så mye fra dem. Enn så lenge har jeg kun fått opprettet skademelding på nett, sier Grøndalen.

Mange oversvømmelser

Forsikringsselskapene NRK har snakket med, forteller at antallet skademeldinger øker uvanlig raskt og at pågangen er høy. De fleste skadene dreier seg om oversvømmelser i boliger, samt skader på biler, båter og campingvogner.

Tirsdag formiddag hadde Gjensidige registrert 350 skader etter uværets herjinger, og forventet at tallet ville stige gjennom dagen.

– Vi rykker ut og kartlegger skadeomfang så fort vi kan, men det er ikke alle stedene vi kan oppsøke på grunn av fare for ras og skred, sier kommunikasjonssjef Line Marcelius i Gjensidige.

Antallet skadesaker hos If økte fra 70 mandag kveld til over 300 skader tirsdag formiddag. Kommunikasjonssjef Sigmund Clementz regner med at det vil komme langt flere i tiden fremover.

– Denne situasjonen er definitivt ikke over, sier Clementz i If.

Forsikringsselskapene venter at antallet som blir rammet av vannskader vil øke betydelig i løpet av tirsdagen. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Tryg Forsikring hadde tirsdag morgen registrert over 250 skader. Skademeldingene renner inn i en fart som Trygs kommunikasjonssjef Ole Irgens aldri har sett maken til.

– Det kommer inn meldinger hele veien om nye skader. Vi har nok bare sett begynnelsen, sier Irgens.

Også Storebrand har fått inn over 100 skadesaker på kort tid.

– Det er først når vannet trekker seg tilbake at vi får den fullstendige oversikten over omfanget. Viktigst nå er å hjelpe kunder som står i krisen, så får vi se på økonomien etter hvert, sier Elin Spjelkavik, leder for skadeoppgjør i Storebrand.

Elin Spjelkavik, leder for skadeoppgjør i Storebrand, forteller at de fleste skadene dreier seg om sviktende drenering og overvann i bolighus. Foto: Thor Erik Skarpen / Storebrand

Kloakk trengte inn i rackethall

En av skadene som har blitt meldt inn, er skadene på Mysen Rackethall. Fredag ble Østfold rammet av styrtregn, og byens rackethall fikk kloakk inn i store deler av bygget.

På toppen av det hele kom ekstremværet «Hans» mandag.

– Det har vært veldig mye å rydde opp i siden fredag. Det var veldig frustrerende å se at det kom inn masse vann igjen på mandag, sier Tore Johannes Sperlin, driftsleder for rackethallen.

I Mysen Rackethall har flere jobbet på dugnad de siste dagene for å begrense skadene etter styrtregn og uvær. Foto: Tore Johannes Sperlin

På dugnad har over 40 arbeidstimer blitt lagt ned for å rydde opp og begrense skadene. Saken har blitt meldt inn til forsikringsselskapet, som skal ta saken videre med kommunen.

– Vi får ikke gjort noe med det som har skjedd, for det er naturen som styrer dette her. Kommunen vår har lenge hatt dårlige rør, men de skal ha ros for at det har satt inn midlertidige tiltak, sier Sperlin.

Tore Sperlin, driftsleder for rackethallen i Mysen Foto: Privat

Skader for en halv milliard kroner allerede

Foreløpig sliter forsikringsselskapene med å svare på hva skadene vil koste. Men det er allerede klart at det vil bli dyrt. Irgens i Tryg Forsikring regner med at det samlede skadeomfanget for selskapene allerede har passert 500 millioner kroner.

– Hvor det vil ende, er umulig å si. Men det vil nok koste mer enn ovennevnte sum, sier Irgens.

Marcelius i Gjensidige sier hun forstår at det oppleves som dramatisk når vannet trenger inn gjennom kjellervinduene.

Ofte er det de samme personene som blir rammet av denne typen værhendelser. Mange må flytte ut og noen blir evakuert.

– Det kan fort bli dyrt. Folk har pusset opp kjellerne sine med nye bad og leiligheter, og har fått skader i millionklassen. Det kan bli omfattende for den enkelte, sier Marcelius.

Forsikringsselskapene har alltid skadeeksperter som rykker ut for å hjelpe til med å fjerne vann, rive og tørke.

Men når så mange blir rammet av ekstremvær som «Hans» samtidig, blir det press på kapasiteten.

– Pågangen er høyere enn den pleier å være ved ekstremvær, sier Clementz i If.

– Husk å dokumentere

Forsikringsselskapene understreker at det er viktig å flytte verdigjenstander og ting som kan bli skadet opp fra utsatte områder.

– Dette er viktig mens skaden pågår også, men du skal ikke sette liv og helse på spill for å redde gjenstander. Når vannet har trukket seg tilbake, er det opptørking og opprydning som gjelder, sier Irgens i Tryg Forsikring.

Det er uvanlig mye vann i Akerselva i Oslo som følge av ekstremværet «Hans». Foto: NTB

Han ber forsikringskundene om å dokumentere så mye som mulig av hva som skjer underveis.

– Ta bilder og video av det som blir skadet. Ha mest mulig dokumentasjon klar når vi kommer på besøk og skal taksere skaden, sier Irgens.