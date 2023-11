Fleirtalet vil leggje asfalt på granitt i Sandnes sentrum

Fleirtalspartia Høgre og Frp i Sandnes foreslår å leggje asfalt oppå det planlagde granittdekket på Olav Vs plass og delar av Elvegata i Sandnes sentrum.

Dette blir gjort for å sikre skikkeleg tilhøve for rulleski, slik at Blinkfestivalen kan arrangerast også i framtid.

Kostnaden for å leggje asfalt, og for å fjerne den etter kvart års Blinkfestival, kjem på 450 000 kroner.