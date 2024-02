FKH-spiller til svenske Djurgården

Peter Therkildsen (25) forlater FK Haugesund til fordel for svenske Djurgården. Han fikk over 100 kamper for FKH, som bekreftet salget onsdag kveld. Therkildsen ba selv om å få dra etter over tre år i klubben.

– Peter har vært tydelig på at han ønsker en ny utfordring, og vi har derfor takket ja til forespørselen fra Djurgården om å kjøpe ham løs fra kontrakten med oss nå, sier Haugesunds sportslige leder Eirik Opedal.

Therkildsen kom til FKH i september 2020. Høyrebacken stoppet på 11 mål og 17 målgivende pasninger i norsk fotball.

(©NTB)