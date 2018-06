FK Haugesund vant over Sandefjord

FK Haugesund fortsatte seiersrekken, og vant med solide 2–0 over Sandefjord borte. Vegard Skjerve og Ben Karamoko skåret for bortelaget. FK Haugesund ligger nå på fjerdeplass i Eliteserien, med like mange poeng som treer Rosenborg.