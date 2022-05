Fiskaa åtvarar svenskane mot Nato

SV sin talsperson i utanrikssaker, rogalandsrepresentant Ingrid Fiskaa, åtvarar svenskane mot konsekvensane av å gå inn i Nato. I eit innlegg i svenske Aftonbladet, skriv ho at Sverige risikerer å miste handslingsrom for eigne sikkerhetspolitiske interesser, slik som Noreg har gjort. Fiskaa seier at Noreg blir utsett for eit sterkt press frå USA.