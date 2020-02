Felleskjøpet gir millionbonus

Felleskjøpet sørvest betaler ut millionutbytte til eierne - til tross for at Felleskjøpet sentralt for første gang på elleve år dropper å betale ut bonus. Utbyttet fra Felleskjøpet sørvest er riktignok mindre enn i fjor, skriver Nationen.