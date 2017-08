Feiret nytt fruktpakkeri i Årdal

– Endelig! Jeg tror dette kommer til å bety mye for samholdet i produksjonen. I tillegg er framtidsutsiktene for fruktdyrking gode. Snart er det generasjonsskifte på gårdene og de unge har meldt sin interesse.

Pakkemaskinen for epler er kjøpt brukt i Holland. Foto: Arild Eskeland / NRK

Med et felles pakkeri blir produksjonen enklere og billigere for fruktbøndene. Foto: Arild Eskeland / NRK

Det sier styreleder og en av produsentene, Øystein Kleppa.

Rimeligere løsning

Pakkemaskinen for epler er kjøpt brukt i Holland, og med et felles pakkeri er målet at produksjonen blir både enklere og billigere for fruktbøndene.

– Jeg ser lyst på framtiden med å ha et slikt anlegg så tett på oss og kunne pakke på og kunne være samlet om, alle oss produsenter i området, sier styreleder og produsent Øystein Kleppa.

Ettersprøselen etter norsk frukt og grønt har de siste årene økt og grossistene mener den gode trenden bare vil fortsette.

– Vi har firedoblet produksjoen på epler og plommer her i Rogaland, sier Kleppa.

Satser 16 millioner kroner

Storsatsingen i Årdal har en prislapp på rundt 16 millioner kroner. Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge med en million kroner i tilskudd, og 500.000 kroner i lån til bygning.

– I tillegg er Sparebanken Vest med oss og Hjemeland kommune har stilt med rimelig tomt og velvilje, sier Kleppa.