Fant smuglersprit, sigaretter og narkotika på Jæren

To personer ble pågrepet i en politiaksjon på Jæren i går kveld. Politiet fant narkotika, 300 liter smuglersprit og flere tusen sigaretter på den aktuelle adressen. Politibetjent Morten Slettebø sier til Jærbladet at de hadde tillatelse fra retten for å gjøre ransakelsen. Personene skal avhøres fredag.