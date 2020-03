Færre innlagde med koronasmitte

No ligg 13 personar på Stavanger Universitetssjukehus med påvist covid-19. Det er to færre enn torsdag. Fem er i resporator. Smittevernoverlege Jon Sundal seier situasjonen har små lyspunkt: – Det siste døgnet har me ingen nye positive innlagde. Dei to førre døgna var det berre éin per dag. Det kan vere ein begynnande gevinst av restriksjonane.