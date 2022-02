Equinor trekker seg ut av Russland

– Vi er dypt urolig over invasjonen av Ukraina, sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor.

Styret i Equinor hadde møte i går og der besluttet de seg for å stoppe alle nye investeringer i Russland og selskapet starter en prosess for å trekke seg ut av eksisterende prosjekter.

Selskapet har en over 30 år lang historikk i landet.

– Dette er et vendepunkt for vår virksomhet, men det var etter en totalvurdering den rette beslutningen, sier Ola Morten Aanestad, talsperson i Equinor.

Ola Morten Aanestad, talsperson i Equinor. Foto: Trond A. Isaksen/StatoilHydro / Trond A Isaksen

Økonomiske konsekvenser

Equinor har store verdier knyttet til investeringer i Russland, dermed vil avgjørelsen ha økonomisk betydning.

Ved utløpet av 2021 hadde Equinor bokførte anleggsmidler til en verdi av 1,2 milliarder dollar i Russland.

Dette vil påvirke den bokførte verdien av selskapets aktiviteter i landet, og føre til nedskrivninger.

Nøyaktig hvordan dette vil slå ut kan ikke selskapet kommentere på nåværende tidspunkt.

– Vår posisjon i Russland har vært lønnsom og den har hatt vekstpotensial, men den har ikke vært veldig stor i forhold til vår totalvirksomhet i Equinor. Det er selvfølgelig en stor beslutning at vi nå trekker oss ut.

Mest opptatt av sikkerhet

Nå er det sikkerheten til de ansatte i Russland som er viktigst for selskapet, men Equinor ønsker ikke å kommentere i detaljer hvilke planer de har for de ansatte i Russland.

På kontoret i Russland har de ansatte fra flere steder i landet, inkludert nordmenn og russere.

– Vi ser på hvordan vi kan ivareta alle på best mulig måte, det er det eneste jeg kan si nå, sier Aanestad.

Equinor avviser at de trekker seg ut på grunn av kritikken som har kommet mot selskapets involvering i Russland etter invasjonen.

– Vi har vært opptatt av at det skal være åpenhet mot det vi gjør, og at vi skal etterleve de sanksjonene som har vært der. Det er en totalvurdering som gjør at styret befattet den beslutningen de gjorde.