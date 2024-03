Equinor kjem med ny status om helikoptertrafikken i føremiddag

All helikoptertrafikk til og fra Nordsjøen er innstilt til klokken 10 i formiddag. Nå melder Equinor at de kommer med ny oppdatering i løpet av formiddagen.

Innstillingen skyldes at et mye brukt helikopter i Nordsjøtrafikken, Sikorsky S-92, havarerte onsdag kveld, under et øvelsesoppdrag.