Easee slipper å gjøre tiltak på ladebokser i Sverige

Ladeselskapet Easee slipper å gjennomføre tiltak på ladebokser som allerede er installert i Sverige. Det skriver det svenske Elsäkerhetsverket i en pressemelding mandag.

Det er i dag 120.000 ladere fra Easee i Sverige. Det er tidligere anslått at det ville kostet minst 700 millioner kroner å gjøre tiltak på laderne.

Vedtaket er basert på at risikoen for feil av alvorlig karakter er så lav at det ikke er forholdsmessig å kreve praktiske tiltak på allerede installerte ladebokser.

I stedet må Easee lage en prognose over forventede feil, som deretter må følges opp med rapportering av faktiske feilutfall til det svenske Elsäkerhetsverket.