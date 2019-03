Dropper kjendiser – bruker vanlige ungdommer i sminkekampen

– Dette har tatt helt av blant oss unge. Men det krever mye øving for å bli god, sier Marthe Lütcherath Olsen (18) fra Haugesund.

Hun er en av flere tusen unge jenter i landet som lager sminkevideoer av seg selv på sosiale medier. Olsen har 8000 følgere på sin Instagram-konto, og gir tips om sminke fra forskjellige leverandører.

18-åringen blir kalt en micro-influenser. Det vil si en person som tydelig påvirker andre med et tema.

Som takk for at hun reklamerer, får hun gratis sminke fra flere leverandører.

– Jeg har ikke problemer med å være ærlig dersom det er produkter jeg ikke liker.

GIR TIPS OG DELER UT RABATTKODER: – Hver måned er det godt over hundre som bruker rabattkodene mine og kjøper sminken som jeg har anbefalt, forteller Marthe (18).

Sminkesalget til himmels

Kosmetikkbransjen registrerer trenden med sminkevideoer på nett, og bruker nå både jenter og gutter som et ledd i markedsføringen. Unge med en god slump følgere, får gratis sminke for å reklamere for leverandøren.

– Vi har testet de store influenserne i lang tid, men prisen for et samarbeid kan ikke alltid kan forsvares. Vi har nå et bredere samarbeid med micro-influensere som brenner for det de gjør, sier Elina Sheikh, markedsfører i en av landets største nettbutikker innen sminke, Blivakker.no.

Fra 2009 til 2017 hadde selskapet en årlig omsetningsvekst på nesten 50 millioner kroner. Så skjøt tallene i været. Veksten fra 2017 til 2018 var på nærmere en halv milliard kroner. Omsetningen i fjor var på 870 millioner kroner.

En av grunnene er samarbeidet med over 2000 unge influensere, men selskapet tror likevel tradisjonell markedsføring er hovedårsak til de gode resultatene.

FÅR GRATIS SMINKE: Marthe (18) blir sponset med skjønnhetsprodukter fra flere norske nettbutikker som Blivakker og Makeup Mekka. Fra 2017 til 2018 har sistnevnte gått fra 45 til 62 millioner i omsetning.

Også Makkeup Mekka har opplevd sterk vekst. De takker sosiale medier.

– Alle de tusen jentene som sitter på rommet sitt og sminker seg rundt, er kjempeviktige for oss, sier markedssjef Katja Ivarson.

Nettbutikken opplever at unge personer ønsker samarbeid. Hver uke får de rundt 100 forespørsler fra folk som vil bli sponset. Personer med mange tusen følgere får også betalt for å promotere produktene.

INSTAGRAM-STJERNE: Da Dajana Tomanovic begynte å poste sminketutorials på Instagram, skjøt karrieren som makeup-artist fart.

I Norge er makeupartist Dajana Tomanovic (30) en av de mest innflytelsesrike skjønnhetsbloggerne i landet. Hun har over 100.000 følgere på Instagram.

– Interessen for makeup har eksplodert. Det var først for ett år siden at det tok skikkelig av, sier Tomanovic.

Mener micro-influenserne vil ta over

– Nå er det ikke nødvendigvis lenger de største influencerne som er mest attraktive, sier ekspert innen sosiale medier, Hans-Petter Nygård-Hansen.

Han mener vi bare ser begynnelsen av micro-influenser-trenden.

SMINKEDRONNING: Sminke-fenomenet tar også av på verdensbasis. I USA ble tenåringsidol Kylie Jenner (21) nylig utpekt som verdens yngste milliardær. Selskapet hennes solgte sminke for nærmere en halv milliard kroner i løpet av seks uker.

– De har ofte ekspertise innenfor en nisje og et større engasjement blant følgerne sine. Det har vist seg å ha god effekt spesielt mot yngre målgrupper, sier han.