Drapssiktet kvinne løslatt

Kvinnen som er siktet for drapet på en 64 år gammel mann ble i dag løslatt. Det var i august i fjor at mannen ble funnet død på en privat adresse i Ølensvåg i Vindafjord kommune.

En kvinne ble etter kort tid pågrepet og siktet for drap. Kvinnen har siden den tid sittet varetektsfenglset. I dag blir hun altså løslatt.

– Påtalemyndigheten vurderer at vilkårene for fengsling ikke lenger er til stede. Saken er fremdeles under etterforskning og siktelsen opprettholdes, sier politiadvokat Christine Kleppa.