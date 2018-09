Drapssak fra Ålgård for retten

26 år gamle Kjetil Kilen Aase ble 12. august i fjor funnet død i en omsorgsbolig i Ålgård. En 29-åring ble pågrepet og siktet kort tid etter drapet. De to personene kjente hverandre og var del av et belastet miljø. Ifølge tiltalen ble 26-åringen kvalt ved at det ble puttet gasbind ned i halsen på ham. I tillegg til drap, er 29-åringen tiltalt for å ha mishandlet liket. Mandag starter saken i Jæren tingrett.