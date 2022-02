Lagmannsretten lander dermed på samme konklusjon som tingretten gjorde i fjor høst.

Det var natt til onsdag 24. juni i 2020 at to personer ble funnet brutalt drept med kniv på Storhaug i Stavanger.

Mannen ringte selv inn til politiet og varslet om drapene.

Han ble raskt pågrepet, og erkjente at det var han som hadde drept paret. Han erkjente imidlertid ikke straffskyld.

Han skal også ha sendt bilder av de drepte.

Både den tiltalte og de to drepte var kommet til Norge som syriske asylsøkere.

Planla drapene

Tiltalte har i lagmannsretten erkjent at det var han som knivstakk og drepte. Han har imidlertid hevdet at dette var i nødverge fordi kjæresten angrep ham først. Den tiltalte har også hevdet at drapet av ekskona var et uhell.

Lagmannsretten tror ikke på denne forklaringen.

Ifølge retten har den tiltalte planlagt drapene. Måten de to ble drept på underbygger dette, ifølge retten. De to ble påført 13 knivstikk hver – flere av dem dødelige.

Retten har også satt sin lit til forklaringen til en fjerde person som befant seg i leiligheten da drapene skjedde. Vitnet sier mannen angrep paret, og at kjæresten til ekskona blant annet forsøkte å flykte bort fra den tiltalte.

Videre, i tillegg til å sende bilder av de drepte, sendte den tiltalte også lydmeldinger der han sa følgende:

«Jeg har drept begge og fått fred i hodet mitt.»

Retten mener også drapene var æresrelatert. Dette underbygges av flere vitneforklaringer fra miljøet til den tiltalte. I tiden før skal han blant annet ha snakket om at ekskona kunne komme til «nullpunktet» dersom hun ikke flyttet tilbake til ham, i betydningen at hun ville bli drept.

Tiltalte har også selv forklart seg om skam og ære i avhørene.

Vil vurdere anke

Odd Rune Torstrup er forsvareren til den tiltalte 44-åringen.

Odd Rune Torstrup, advokat. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Klienten min er orientert om dommen, og jeg skal ut til han i fengslet i morgen og diskutere dommen med ham. Vi vurderer selvfølgelig anke, men ankeadgangen til Høyesterett er ganske begrenset, så vi må se hva vi eventuelt kan anke over, sier advokaten.

– Er dere overrasket over dommen?

– Vi har forsvart han etter beste evne, og jeg vil ikke kommentere om vi er overrasket over dommen eller ikke. Han har fått frem sine argumenter. Så er det opp til retten å dømme. Vi tar det til etterretning og går eventuelt videre hvis det er grunnlag for det, sier Torstrup.