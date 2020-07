Krisesenter opplever økt pågang etter dobbeltdrap

– Det har vært travelt. Vi får flere telefoner fra hjelpeapparatet, som politiet, barnevernet og helsestasjoner, sier Monica Velde Viste, leder på krisesenteret i Stavanger.

Natt til 24. juni ble ei kvinne og en mann funnet drept på Storhaug i Stavanger. En mann i 40-årene har innrømmet å stå bak drapene, og er siktet i saken.

Mannen var den nå avdøde kvinnens tidligere partner.

Monica Velde Viste ved krisesenteret i Stavanger. Foto: Ingvild Lygren / NRK

– Det gjør jo noe med oss alle. Både de som lever med vold, men også vi som skal hjelpe de som lever med vold, sier Viste.

Samarbeider

En av fire drap i Norge er partnerdrap. Det har vært foregående voldsbruk i 70 prosent av disse partnerdrapene. En gjennomgang NRK har gjort viser en rekke drap det siste tiåret, til tross for bruk av voldsalarm og besøksforbud.

Den avdøde kvinnen i Stavanger hadde bedt politiet om hjelp. Sør-Vest politidistrikt skal nå gjennomgå sitt eget arbeid etter at kravet om nytt besøksforbud ble liggende urørt.

Politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt presiserer at dette ikke er en intern gransking, men en evaluering.

– Vi skal lære av dette og forbedre oss, derfor bør vi gjøre dette på egen hånd.

Men politiet har kontakt med andre som kan mye om voldsbruk og partnerdrap.

– Vi har jevnlig dialog med krisesenteret, noe som er viktig i det forebyggende arbeidet videre, sier Grete Winge, leder for Felles enhet for kriminalitetsforebygging i Sør Vest politidistrikt.

Politiinspektør Grete Winge. Foto: Privat

Politiet får ofte informasjon fra krisesentre når enkeltpersoner blir utsatt for straffbare forhold.

– Krisesenteret får informasjon om straffbare forhold. De får brukere til seg som av ymse grunner ikke tar kontakt med oss. Derfor er krisesenter viktig kilde for politiet, sier Winge.

Minoriteter

Flere krisesentre som NRK har vært i kontakt med opplyser at dobbeltdrapet har vært tema blant brukere eller ansatte, og at hendelser som dette kan føre til at folk tar kontakt for å få hjelp.

– Vi som jobber med personer som er utsatt for vold og trusler, er jo redde for at det kan ende med drap, sier Viste.

De to personene som ble drept i Stavanger, var fra Syria. Og minoritetsmiljøet er noe krisesenter flere steder i landet skulle ønske at de nådde bedre ut til.

Politiet rykket ut med flere patruljer til stedet der de to personene ble funnet drept i Stavanger. Foto: Leserbilde

– Jeg tror ikke vi er gode nok, dessverre. Men vi jobber kontinuerlig med å nå ut til ulike grupper i befolkningen.

Også politiet mener at de har en vei å gå.

– Vi trenger å øke kompetansen i politiet når det kommer til vold i nære relasjoner blant flerkulturelle.

Mot slutten av 2020 kommer det en rapport som partnerdrapsutvalget jobber med på vegne av regjeringen. Rapporten skal peke på hvorvidt og i hvilken grad det offentlige sviktet forut for partnerdrap.