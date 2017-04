Dømt for påsatt brann

Et verneverdig hus i Solaveien i Sandnes brant ned i juni ifjor, melder Sandnesposten. Nå er en 29 år gammel Sandnes-mann dømt for å ha satt fyr på huset. Mannen ble også dømt for vold og narkotikaforbrytelser. Han fikk ett år og ni måneders fengsel.