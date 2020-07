Dette huset er lagd av gammel plast og tusenvis av plastflasker

– Dette bygget består av mellom 85 og 90 prosent plastikk, sier Janne Johnsen, daglig leder i Triple Panel Buildings.

Janne Johnsen var tidligere fylkesordfører i Rogaland mellom 2011 og 2015. Nå er hun daglig leder i Triple Panel Buildings. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Hun refererer til huset de har bygget på Kverneland i Rogaland, like ved kontorene deres. Huset er bygget i Norge for å vise frem hva selskapet kan gjøre med plast.

De har tidligere bygget flere hus i Den dominikanske republikk.

– Vi har bygget fem hus så langt. De er på rundt 50 kvadratmeter. Hver av husene er laget av rundt 22.000 plastflasker, sier Johnsen.

Husene i Den dominikanske republikk er de første husene til Triple Panel Buildings. Husene er større en huset i Norge. Foto: Triple Panel Buildings

Donerte bort huset

Triple Panel Buildings har donert huset til årets TV-aksjon, som har fokus på bekjempelse av plast.

Karoline Andaur, generalsekretær i Verdens naturfond, møtte for å ta imot det spesielle huset.

– Det synes jeg er helt fantastisk. Årets TV-aksjonen skal jo gå til det å bekjempe plastforsøpling. Det passer derfor helt perfekt med temaet, sier Andaur.

Karoline Andaur håper mange ønsker å by på plasthuset. De legger det ut for auksjon som en del av TV-aksjonen. Foto: Ivan Tostrup / WWF Verdens naturfond

Hun forteller hun ble overrasket da hun fikk høre at de skulle få plasthuset.

– Jeg tror det er første gang noen har fått et hus i TV-aksjonen, sier Andaur.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) var også til stede under overleveringen av huset.

Slik ser huset ut fra utsiden. Foto: Jo Fridstrøm / NRK

– Jeg er veldig opptatt av å ha et rent hav. Det at man kan gjenbruke plastikk som er tatt opp fra havet er helt fantastisk. Da gjør man et problem om til en ressurs. Det er veldig spennende å være her, sier Ingebrigtsen.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H). Foto: OED

Huset skal auksjoneres bort

Verdens naturfond håper på å aksjonere bort huset som en del av TV-aksjonen. Det skjer 19. oktober. Hvem som helst kan by på huset.

– Vi håper at mange vil by når årets aksjon kommer. Man kan for eksempel ha bygget som et kontor eller en tenketank for å finne på mange gode idéer, sier Andaur.

Huset har utklipp i veggene slik at man kan se hva de er laget av. Denne delen av veggen er laget av gamle oppdrettsnøter. Foto: Triple Panel Buildings

Pengene skal gå til å utvikle bedre avfallssystemer i land som har problemer med plast. Fokuset er på Sørøst-Asia. Der mangler det avfallssystemer mange steder, så mange ender opp med å kaste søppel på gaten eller i vannet.

– Her i Norge har vi et godt avfallssystem. Det er ikke tilfelle i veldig mange andre land. Vi ønsker derfor å sørge for at 900.000 mennesker får et liv med mindre plast.