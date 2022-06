Christina og Lars sparer til langhelg hver helg med Mons (1)

– Vi hadde altfor mange ting vi ikke trengte, sier Christina Skaatan.

Samboer Lars Buhl Larsson nikker enig. I dag eier de ikke mange ting. Stua er ribbet for hyller. Paret har en sofa og TV i en krok. Et spisebord og stoler i den andre. Tre blomsterpotter på veggen.

Og en haug med leker på gulvet.

– Vi ønsker å bruke mer tid sammen med Mons (1). Derfor sparer vi til å kunne ta langhelg hver helg, sier Christina.

Målet for 2022 er å spare 650.000.

Christina Skaatan, Mons og Lars Buhl Larsson foran spareplanen på kjøkkenet. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

Paret «hacker» hus

I fjor solgte de et nyoppusset rekkehus for å kjøpe en eldre del av en tomannsbolig.

Her bor de så å si gratis. De leier nemlig ut underetasjen for 7000 i måneden.

– Vi leste en del om «house-hacking», altså at boligen betaler seg selv. Så fant vi denne leiligheten hvor vi kan leie ut halvparten i kjelleren, sier Lars.

Mons (1) er det viktigste i livene til Christina Skaatan og Lars Buhl Larsson. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

Leiligheten ligger også såpass nærme Christinas jobb at hun kunne begynne å gå til jobb. Dermed kunne de selge en av bilene.

Viktig med balanse

Psykolog Egon Hagen mener vi alle har godt av å ha en sunn balanse mellom fritid og jobb.

Psykolog Egon Hagen mener det er viktig å balansere jobb og fritid. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– Skal vi få det livet vi vil ha, med en passe miks av kjekke ting og det å streve, så må du selv ta det ansvaret og regulere litt på kløtsjen for at ting skal bli bra, sier Hagen.

Han mener likevel at denne reguleringen er veldig individuell.

– Du kan lett bli fanget av materialismen. Og jakten på å alltid ha en finere bil enn naboen, større hus eller en to fot lenger båt. Man må av og til våge å ta et skritt til siden å spørre seg selv: Er det dette jeg vil?

– Lei ut og selg!

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl sier stadig flere ønsker økonomisk frihet.

Utleie og salg av ting er en fin inntektskilde.

– Lei ut det som leies ut kan. Jeg tror mange ikke er klar over at man også kan leie ut tingene sine for 10.000 kroner skattefritt i året. Å selge ting man ikke bruker er også en smart måte å øke sparekontoen på, sier Sandmæl.

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB. Foto: Stig B. Fiksdal / DNB

Hun mener det er viktig å bruke pengene sine på det som gir en bedre livskvalitet.

– Hvis du klarer å kutte 33 kroner om dagen blir det 12.000 kroner i året. Lager du en spareavtale på 1000 kroner i måneden kan pengene vokse, og drømmer kan realiseres, sier økonomen.

Tenker langsiktig

For Christina og Lars har det vært viktig å finne sin egen måte å spare på. Som også gjør dem lykkelige. Alle sparetipsene legger paret ut på Instagram-kontoen «Langhelg hver helg».

Christina Skaatan og Lars Buhl Larsson dokumenterer stadig livet sitt på Instagram-kontoen «Langhelg hver helg». Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– Jeg har alltid tenkt at jeg ikke trenger å eie så mye, sier Lars.

Han begynte tidlig å sette av penger. Blant annet til pensjon. Hittil har paret satt av nesten en million kroner som står i et fond.

– Det er pensjonen vår som står og godgjør seg, sier Christina.

For de vet at det å gå ned i stilling koster penger. Lars har også sagt opp jobben sin og skal jobbe litt frilans framover. Men det regner paret med går bra.

I tillegg skal de gifte seg på sensommeren.

– Det blir et bryllup på lavbudsjett. Kjolen min kjøpte jeg nylig i Frankrike for 70 euro.

Men de er klare på at deres liv ikke er for alle.

– Det er nok ikke for alle å leve så minimalistisk som oss.