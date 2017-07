Chris Rock nekter publikum å ha med mobilen – og har med seg låsbare poser

«Total Blackout Tour» er navnet på den amerikanske komikerens turné, som tar ham til Stavanger 4. oktober og Oslo 7. oktober.

Og der blir det virkelig blackout – i form av at han nekter sitt publikum å ha tilgang til mobiltelefonene sine så vel som smartklokker under opptredenene han gjør.

Første gang i Norge

Chris Rock-turneen har nemlig inngått et samarbeid med det nye teknologiselskapet Yondr, som lager låsbare poser i neopren – som ikke åpnes før showet er slutt. Yondr-posene låses med noe som ligner tyverialarmen som klær utstyres med i butikkene.

Skulle behovet for mobilbruk oppstå, kan besøkende likevel kunne låse opp posen sin ved egne opplåsningsstasjoner i arenaen. Det later det til at komikeren reiser med mobilposene i bagasjen.

– Vi har fått beskjed om at disse posene skal brukes. Det blir første gang i Norge, bekrefter Live Nation Norways Kristin Svendsen til NTB.

Ifølge Aftonbladet har flere kjente artister, fra Guns N'Roses og Ariana Grande til Louis CK, testet å bruke Yondr-poser ved flere anledninger, og mye taler for at konseptet med mobilfrie opptredener vil vokse i årene fremover.

– Ser på showet

Særlig standupkomikerne har lenge kjempet mot at showene deres tas opp og klipp legges ut på Youtube. Rocks kollega David Chappelle støtter den nye oppfinnelsen, og har uttalt til CBS News:

– Jeg forstår hvorfor folk bruker mobilene sine, og hvorfor de er avhengig av denne teknologien. Jeg er slik selv. Men nå ser faktisk folk på showet og lever seg inn i øyeblikket, og de er utrolig mye morsommere å snakke med.

Yondr har slagordet «be here now» – vær her nå – på sin hjemmeside. Bak står Graham Dugoni, som etter å ha klekket ut ideen i 2013 begynte å teste ut posekonseptet på et par klubber i San Francisco-området året etter. Ifølge hjemmesiden har han nå søkt om patent.

Norsk midtstopper

Dugoni har for øvrig vært midtstopper for Mjøndalen, som signerte ham som 23-åring i 2010. Ifølge Drammens Tidende var han «en stor suksess i Mjøndalens midtforsvar», men forlot MIF allerede året etter.

Ifølge Forbes har Dugoni også studert politikk og vært engelsklærer i Vietnam. Ideen til mobilposen fikk han da han så en konsertgjenger bli filmet mens han danset i fylla, og opptaket lagt ut på Youtube uten tillatelse.

– Den konstante trangen til å dokumentere hvert øyeblikk og dele det er en form for kulturell sykdom, sier Dugoni ifølge nettstedet.

Men alle er ikke like begeistret: I fjor kalte for eksempel 730.no mobilposen for «en diktaturdings». Og Wesley Schultz i bandet The Lumineers fortalte til NPR.org om en fan som var til stede på en av deres «hemmelige» konserter før fjorårets albumslipp som prøvde å åpne posen med en kniv – som imidlertid satte seg fast i materialet.