Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Burger King i Stavanger sentrum blei hastestengd natt til søndag etter brot på smittevernlova.

– Restauranten blei stengd fordi dei ikkje overheldt retningslinjene for avstand mellom kundane, opplyser pressekontakt i Stavanger kommune, Øyvind Berekvam.

Burger King i Stavanger fekk eit varsel om brot på smittevernlova dagen før utestaden blei stengd.

Det skjedde på bakgrunn av ein kontroll natt til laurdag, ifølge Stavanger kommune.

Natt til søndag blei altså restauranten stengd.

Fekk varsel

Pressekontakt i Stavanger kommune, Øyvind Berekvam. Foto: Mathias Oppedal / NRK

I Stavanger er det første gong ein utestad blir stengd for ikkje å overhalda regelverket etter koronautbrotet.

– Alle restaurantane og skjenkestadene har fått ei skriftleg rettleiing om smittevern før dei opna igjen. Dei som ønskte hadde òg moglegheit til å ha eit møte med kommunen, seier smittevernoverlege Runar Johannessen i Stavanger kommune.

Ifølgje retningslinjene skal utestaden sørge for at besøkande og personell kan halde minst ein meter avstand til kvarandre. I tillegg må det vera rutinar for god hygiene og godt reinhald.

– Me har hatt kontrollar kvar veke for å sjå til at retningslinjene om smittevern blir overhalde, seier Johannessen.

– Bør ha eigne smittevernvakter

Smittevernoverlege i Stavanger kommune, Runar Johannessen. Foto: Stavanger Medisinske Senter

Smittevernoverlegen i Stavanger meiner utelivsbransjen bør innføra eigne vakter som kan ha kontroll med kor mange som går inn i lokalet.

– Det er ei utfordring å halda seg til retningslinjene når det er så lite smitte som det er nå, men me veit ikkje korleis dette utviklar seg. Blir det ein ny topp, må det vera mogleg å spora opp dei som har hatt kontakt med den smitta, seier Johannessen.

Men ifølge restauranteigar og ein av dei største utelivsaktørane i Stavanger, Arne Joakimsen, blir eigne smittevernvakter for strengt.

– Me er veldig nøye med å følgja smittevernreglane. Eigne smittevakter i tillegg høyrest noko overdrive ut. Det skal vera hyggeleg å gå på restaurant også, seier Joakimsen.

Han legg til at det er hyppige kontrollar på utestadane.

NRK har vore i kontakt med Burger King i Stavanger, utan å få svar.