Brann på Figgjo sløkt

Husbrannen på Figgjo er sløkt og brannvesenet held vakt på staden. Det kan sjå ut til at brannen starta i kjellaren, seier vaktleiar John Helle ved Rogaland brann og redning. Han kan ikkje seie noko om brannårsaka, men seier at heile huset må luftast for røyk.