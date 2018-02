Bortvist fra Haugesund og Sandnes

Ved 03-tida i natt blei tre menn i 20-åra bortvist fra Haugesund sentrum etter et slagsmål utenfor et utested på Indre kai. Litt før, klokka 01.45, blei to berusa menn bortvist fra Sandnes. De to, 28 og 30 år gamle, hadde tatt seg inn på byggeplass.