Bømling kan vera aktuell trenar for FKH

Eirik Mæland (34) frå Bømlo, som spelte for FK Haugesund frå 2006 til 2017, er ein aktuell kandidat til å ta over trenarjobben i FKH etter Jostein Grindhaug, skriv Haugesunds avis. Mæland er i dag assistenttrenar i Molde, og har tidlegare hatt same jobben i Fredrikstad og Kongsvinger. Men sjølv vil ikkje Meland seie noko om saka.

– Eg har ingen kommentar, seier han til avisa.