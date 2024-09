Tidligere KrF-leder Olaug Bollestad skriver torsdag på sin Facebook-side at dette kommer til å være hennes siste periode på Stortinget.

– Når jeg nå trekker den endelige konklusjon om gjenvalg eller ikke, så handler det ikke om hverken varslingssaken, mangel på engasjement eller troen på KrF sin politikk, skriver hun.

Bollestad skriver videre at hun forstår bildet og leser signalene som er gitt, og derfor har kommet frem til å takke nei til gjenvalg som stortingsrepresentant for Rogaland fra 2025.

– Jeg skal nå gjøre mitt for gradvis å kunne komme tilbake til Stortinget for å fullføre oppdraget som velgerne i Rogaland har gitt meg, skriver hun.

Fra Bollestad sin Facebook-konto. Foto: Skjermdump

Bollestad takker altså nei til gjenvalg som stortingsrepresentant for Rogaland KrF fra 2025.

Ulstein: – Hun har vært viktig

Fungerende partileder Dag Inge Ulstein sier dette til NRK:

– Olaug har gjort en stor og viktig jobb for KrF i mange år. På vegne av hele partiet vil jeg si tusen takk.

Ulstein sier hennes politiske engasjement for de som trenger det mest, har gjennomsyret hele hennes politiske engasjement.

– Jeg er glad hun vil stå på for KrF det siste året frem til valget. Olaug har skapt stor entusiasme og motivasjon i partiorganisasjonen, og hun har vært viktig i arbeidet med å styrke KrFs politikk på helsefeltet og eldreomsorg. Ikke minst gjorde hun en stor jobb for både KrF og norsk landbruk i regjering.

Fungerende partileder for KrF, Dag Inge Ulstein. Foto: Hanna Johre / NRK

Solberg sier Bollestad blir et savn

Partileder Erna Solberg i Høyre, synes det er leit at Bollestad takker nei til gjenvalg.

– Jeg vet veldig lite om det som har skjedd internt i KrF de siste ukene, men jeg håper de klarer å komme styrket ut av en vanskelig tid, sier hun til NRK.

Hun sier Bollestad kommer til å bli et savn.

– Heldigvis har hun fortsatt et år igjen i gangene på Stortinget, og jeg er helt sikker på at hun kommer til å stå på til det beste for partiet sitt også fremover.

Partileder i Høyre, Erna Solberg. Foto: Peder Martin Bergholt / NRK

Mener norsk politikk trenger slike som Bollestad

– Jeg skulle gjerne sett henne ta en ny periode. Jeg mener norsk politikk trenger politikere med hennes varierte bakgrunn, sier sentralstyremedlem i KrF, Hans Olav Syversen, til NRK.

Han sier Bollestad er fargerik og ikke det mange forbinder med den typiske «politiker-typen».

– Dette er vemodig med tanke på det nære og gode samarbeidet vi har hatt enten det har vært i partiet, på Stortinget eller i regjering.

Sentralstyremedlem Hans Olav Syversen i KrF. Han sier de som etter 2025 får gleden av Bollestads entusiasme og arbeidskraft er heldige. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Geir Toskedal er partiveteran fra Karmøy med sju år på Stortinget. Han har vært medlem i KrF i 50 år.

Selv om han reagerer på det som skjer i partiet, så er det uaktuelt å melde seg ut.

– Jeg forstår Olaug Bollestad sitt valg i denne krevende situasjonen, men jeg er mest skuffet over behandlingen hun har fått fra partiet. Det som skjer i Oslo er vanskelig å forstå slik vi kjenner Olaug.

– Dette er ikke bra for partiet og en veldig ugrei situasjon, sier han.

NRK har forsøkt å kontakte Bollestad, uten å få noen svar.

Trakk seg som partileder

Bollestad valgte den 22. august å trekke seg som partileder for KrF. Denne beslutningen kom etter et sju timer langt møte i sentralstyret til partiet.

– Mitt eget valg, sa Bollestad.

Det har stormet rundt den tidligere partilederen de siste ukene.

I august holdt hun en forsvarstale i et partimøte. Her anklaget hun både nestledere og generalsekretær for kupp.

Onsdag 14. august ble det kjent at det kom inn et varsel mot Bollestad. Varselet dreiet seg om problemer rundt hennes lederstil.

Hun er for tiden sykemeldt ut september.

I kraft av sitt verv som første nestleder, er Dag-Inge Ulstein ny fungerende partileder i KrF.