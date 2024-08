Bollestad anklaget nestledere og generalsekretær for kupp

Olaug Bollestad holdt en forsvarstale i et sentralstyremøte tirsdag 6. august. Det skriver avisa Vårt Land (ekstern lenke).

NRK har fått bekreftet informasjonen.

Onsdag 14. august ble det kjent at det er kommet inn et varsel mot KrF-leder Olaug Bollestad. Varselet skal dreie seg om problemer rundt Bollestads lederstil.

Dette varselet kom altså én uke etter at hun holdt forsvarstalen.

Det skal være tre ansatte i partiets stortingsgruppe som står bak varselet.

Mener de har lag til rette for hennes avgang

Ifølge Vårt Land skal Bollestad ha anklaget generalsekretær Ingunn E. Ulfsten og nestlederne Dag Inge Ulstein og Ida Lindtveit Røse for å legge til rette for hennes avgang som KrF-leder.

NRK har fått bekreftet at Bollestad har holdt en forsvarstale tirsdag 6. august. Foto: Alf Simensen

KrFs sentralstyre må konkludere med om partilederen har brutt partiets etiske retningslinjer eller ikke.

Partiveteraner i KrF: – Haster med avklaring om Bollestad.

Generalsekretær Ingunn E. Ulfsten sier til Vårt Land at hun som generalsekretær ikke kan kommentere hva som blir eller ikke blir diskutert i sentralstyremøter i KrF.

– Utover det har jeg ingen ytterligere kommentarer til dette, skriver Ulfsten til avisa.

Linda Helen Haukland er sentralstyremedlem i KrF. Til NRK sier Haukland at hun ikke har noen kommentar.

Ulike oppfatninger rundt lederrollen

De to nestlederne i KrF mener de har lagt til rette for at Bollestad kunne trekke seg av fri vilje. Bollestad har oppfattet dette som et press på at hun skulle trekke seg.

I juni trodde de at det var enighet om at dette skulle skje. Men Bollestad var ikke av samme oppfatning.

Bollestad har vært sykemeldt siden starten av juni. Hun er sykmeldt fram til 31. august.

Nestleder Dag Inge Ulstein (KrF) om fraværet av Bollestad. – En krevende situasjon

NRK har forsøkt å komme i kontakt med generalsekretær Ulfsten og nestlederne Ulstein og Røse uten hell.