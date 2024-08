Gjennom partiets pressesjef, skriver Bollestad at hun er sykemeldt og ikke har noen kommentar til saken, ifølge Vårt Land, som omtalte varselet først.

Sentrale personer i KrF bekrefter til NRK at det er en vanskelig situasjon i partiet.

Partileder Bollestad har vært sykemeldt siden starten av juni.

I forrige uke forlenget Bollestad sykmeldingen frem til 31. august, og går med det glipp av partilederdebatten i Arendal torsdag.

Nå er det flere i partiet som stiller spørsmål ved om Bollestads dager ved roret er talte, ifølge NRKs kilder. Mange hadde håpet på en avklaring på dette før partilederdebatten – noe som ikke har skjedd.

Bråket i KrF-ledelsen ble først nevnt i en artikkel i Dagen tirsdag ettermiddag. Innholdet har bidratt til at det nå åpent stiller spørsmål om ledelsen i partiet.

NRK har gjentatte ganger prøvd å komme i kontakt med flere i KrF-ledelsen uten hell. Det har heller ikke lyktes NRK å komme i kontakt med Bollestad.

– Kan ikke leve med denne situasjonen

Tidligere stortingsrepresentant Geir Sigbjørn Toskedal, som har over 40 års fartstid i partiet, sier ledelsen snart må bidra til en avklaring.

– Vi kan ikke leve med denne situasjonen. Hvis det er personlige forhold i ledelsen, så er det ledelsen som må ta initiativ til å rydde opp, så lenge det er en som er sykemeldt, sier Toskedal.

– Savner du den oppryddingen?

– Det kan jeg ikke uttale meg om, det vet jeg for lite om. Men jeg håper inderlig at dette blir skværa opp, og at vi får en klar og tydelig ledelse som fremstår med profil. Det har KrF stor bruk for.

Nestleder Ida Lindtveit Røse og tidligere stortingsrepresentant Geir Sigbjørn Toskedal var begge til stede på folkemøtet på torget i Arendal onsdag. Foto: Lilla Sølhusvik / NRK

Toskedal understreker at han ønsker Bollestad alt godt, og sier «hun har gjort en fantastisk jobb for partiet i en krevende periode».

Fylkeslederne både i Østfold, Vestland og Telemark sier de ikke har fått opplysninger som tilsier at det er grunnlag for at Bollestad må avklare om hun skal fortsette eller ikke.

– Vi håper Bollestad blir frisk så fort som mulig. Hun gjør en iherdig og grundig jobb og har en bred profil. Hun har Telemarks partiorganisasjon i ryggen, sier

Jens Arnfinn Brødsjømoen, fylkeslederen i Telemark.

Ulstein stepper inn

Med nok en fersk krisemåling – hvor partiet fortsatt ligger under sperregrensen – bak seg, møtte KrF folk på torget i Arendal onsdag ettermiddag.

Der var det nestlederne Dag-Inge Ulstein og Ida Lindtveit Røse, og tidligere partileder Kjell Ingolf Ropstad, som frontet partiet.

Ulstein, som i midten av juni takket nei både til gjenvalg på Stortinget og som nestleder i partiet, stepper også inn på partilederdebatten torsdag.

Nestleder Dag-Inge Ulstein stepper inn på partilederdebatten for KrF på torsdag. Foto: Lilla Sølhusvik / NRK

Ropstad stiller heller ikke til gjenvalg. Dermed er Bollestad den eneste av de tre i stortingsgruppa som har sagt hun stiller til gjenvalg.