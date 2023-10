Ble reddet ut med stige fra hus i brann i Sandnes

Det brenner i et hus på Stangeland i Sandnes. Melder var fanget i andre etasje, og kom seg ikke ut på grunn av røyk. Politipatruljen var først fremme og fikk satt opp stige slik at vedkommende kom seg ut. Det jobbes med å få oversikt over om det er andre personer inne i huset