Bevisstløs mann utenfor utested

En mann i 20-årene ble funnet bevisstløs utenfor et utested i Haugesund sentrum i natt. Politi og ambulanse fikk melding om hendelsen klokka 01.22. Mannen hadde et kutt i bakhodet etter et slag, og tatt med til legevakt. Politiet har vitnebeskrivelser av en mulig gjerningsmann og etterforsker hendelsen.