Ber om tips etter brann i to barnehager på Klepp

Politiet har fått inn enkelte tips knyttet til branntilfellene, men ber de som har interessant informasjon om å ta kontakt på telefon 02800.

Markå barnehage i Klepp gikk tapt i en brann natt til lørdag. Det brant også i Lyngmarka barnehage like ved.

Politiet har gjennomført undersøkelser på begge åstedene, men har så langt ikke konkludert med brannårsak.

– Det er gjort en del etterforskningsskritt, og vi har blant annet avhørt vitner og sikret overvåkningsvideo. At det brenner i to barnehager på såpass kort tid kan gi en indikasjon på at bygningene er påtent, men vi har ingen mistenkte. Heldigvis er det ikke meldt om fysiske skadde som følge av brannene, men politiet ser naturligvis likevel svært alvorlig på disse sakene, sier politiadvokat Ann-Bjørg Ingebrigtsen.