Båt med motorstans

En redningsskøyte fra Egersund er på vei for å assistere en skøyte på 44 fot som har fått motorstans, skriver HRS Sør-Norge i en melding klokken 19. Skøyten ligger like ved Kvadsheim fyr

Klokken 19.09 melder HRS til NRK at redningsskøyten er fremme og at situasjonen er under kontroll.