Arresterte mann i rosa badekåpe

Politiet har arrestert to menn etter vold i Stavanger litt etter midnatt. 00.30 kom melding om at en 37-åring var slått ned. De to mistenkte, den ene i rosa badekåpe, hadde stukket av i bil. Like etter fant politiet bilen forlatt, og de to til fots.