– Det er ganske håpløst. I verste fall må vi avlyse arrangementer fordi vi ikke har nok lyd- og lysteknikere på jobb, sier direktør for Olavshallen i Trondheim, Ann Elisabeth Wedø.

Fra 1. april ble det forbudt å leie inn arbeidskraft fra bemanningsbyråer.

Målet var særlig å rydde opp i byggebransjen, men også andre rammes.

Heller ikke helårsarrangørene i kultur- og eventbransjen kan leie inn folk fra byråer i ekstra travle perioder, som nå i ukene fram mot jul.

Bare festivaler og enkeltstående arrangementer får unntak i forslaget som har vært på høring.

– Olavshallen har om lag 400 arrangementer i løpet av året. Om lag halvparten foregår i november og desember. Det kan jeg ikke løse med mine fem faste teknikere. Jeg er helt avhengig av innleie, sier Wedø.

Direktør i Olavshallen i Trondheim Ann Elisabeth Wedø. Foto: Olavshallen

Heller ikke de som jobber for byråene liker omleggingen.

– På papiret ser det bra ut med flere faste ansettelser i stedet for innleie. Men jeg kan vanskelig se hvordan det skal fungere i praksis. Bransjen er veldig sesongbasert, sier Malin Eiersland (24), som jobber som rigger og scenetekniker for bemanningsbyrået Oslo Kru.

Eiersland reiser landet rundt på oppdrag og var blant annet med på turnéen til den amerikanske rapperen 50 Cent i høst.

– Denne ordningen gir meg frihet, og garanti for arbeid. Så slipper jeg å stadig jakte på jobber, og ha mange ulike arbeidsgivere.

Scenetekniker og rigger Malin Eiersland på jobb for bemanningsbyrået Oslo Kru. Foto: privat

Hun mener at innleie bør fortsette, men synes også at bransjen trenger forbedringer.

– Jeg er for endringer som støtter denne industrien på en realistisk måte, som bedre opplæring, kompetanseheving, økt sikkerhet og bedre kontrakter, sier 24-åringen.

– Blir ansatt for en dag

I Stavanger fikk forbudet mot innleie konsekvenser i september.

Om lag 30.000 publikummere skulle sluses inn til 14 utsolgte konserter med Kaizers Orchestra.

Både konserthuset og restauranten og baren Spiseriet som holder til der, måtte oppbemanne kraftig.

– Vi trengte om lag 20 ekstra mannskaper, men kunne ikke leie inn fra bemanningsbyrå slik vi gjorde før. Jeg måtte i stedet ansette folk. Noen bare for en dags arbeid, sier daglig leder i Spiseriet, Marius Dragsten Kjelsrud.

– Du ansatte folk for bare én dag?

– Ja, det betyr jo veldig mye mer papirarbeid for vår del.

– Og det tar administrasjonen seg av?

– Vel, administrasjonen, det er jo meg da.

Marius Dragsten Kjelsrud, daglig leder i restauranten Spiseriet (til venstre) og direktør i Stavanger konserthus, Per Harald Nilsson. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Stavanger konserthus leier inn om lag 12.000 arbeidstimer i løpet av et år.

– Det er mange hender. Men vi har alt fra små barneforestillinger til store produksjoner. Det er veldig viktig at unntaket fra innleieforbudet utvides til å gjelde oss som har en serie av enkeltstående arrangementer gjennom året, sier direktør i Stavanger konserthus, Per Harald Nilsson.

Delte meninger i fagbevegelsen

Forslaget til unntak fra loven har vært ute på høring.

I sine uttalelser vil både EL- og IT-forbundet og Fagforbundet gå lenger enn regjeringen, og fjerne all rett til innleie i arrangementsbransjen.

Mens klubben i bemanningsbyrået Oslo Kru, som leier ut sceneteknikere til arrangører over hele landet, fraråder forbud. Klubben mener at det ikke finnes et realistisk alternativ til innleie.

Blant organisasjonene som ber regjeringen utvide unntaket er både Norske Kulturarrangører, Spekter og Virke.

– Vi forventer at det kommer et permanent unntak for kortvarig arbeidskraft til arrangementer. Det trengs for at det skal fortsatt skal være praktisk mulig å gjennomføre, sier Rhiannon Howden Edwards, som er bransjedirektør for kultur og opplevelser i Virke.

Rhiannon Howden Edwards er bransjedirektør for kultur og opplevelser i Virke. Dette er hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen. Foto: Virke

Hun mener det er en god løsning at riggere og teknikere har faste deltidsstillinger i bemanningsbyråer.

– Det er summen av alle de korte oppdragene som gjør at de har en arbeidsplass hvor de har trygderettigheter, og blir fulgt opp av arbeidsgiver, sier Hovden Edwards.

– Faste ansettelser er hovedregel

Høringsfristen gikk ut i september, og regjeringen har foreløpig ikke konkludert.

– Hvis en lytter til bransjen er det mulig å rydde opp i dette nå, sier direktør Per Harald Nilsson i Stavanger konserthus.

I en e-post til NRK sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) at faste ansettelser skal være hovedregelen i arbeidslivet.

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna fra Arbeiderpartiet. Foto: Amanda Iversen Orlich

– Dette gjelder også arbeidstakere i arrangementsbransjen. Deler av denne bransjen har et særlig behov for kortvarig arbeidskraft, gjerne i noen timer eller dager av gangen. Dette er bakgrunn for at vi har hatt på høring et forslag som gir et snevert unntak fra de nye innleiereglene, for tidsbegrenset innleie til denne bransjen. Det kan for eksempel være innleie til konserter, festivaler, eller avgrensa arrangementer, sier Brenna til NRK.

Konserthusdirektøren i Trondheim, Ann Elisabeth Wedø, håper regjeringen snur.

– I ytterste konsekvens kan vi få et dårligere kulturtilbud til folket og dårligere inntjening i Olavshallen hvis forbudet blir stående.