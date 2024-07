Åpnet vei etter ras

Geologene som har undersøkt rasstedet på Ombo, har gitt grønt lys for å åpne veien som ble stengt som følget av et ras i et hyttefelt mandag kveld.

– Veien er åpnet for de som behøver å hente tingene sine i området, og for de fastboende familiene, forteller innsatsleder i Ombo brannkorps, Håkon Eide.

Han understreker at veien er åpen, men unødig ferdsel frarådes.

– Vi fraråder også på det sterkeste å ta seg opp i rasområdet. Her skal ingen ferdes.