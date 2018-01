Åpner for å fortsette

Idrettspresident Tom Tvedt Tvedt utelukker ikke at han, til tross for mye støy, tar fire nye år som idrettspresident, skriver NTB. –Jeg skal svare valgkomiteen på det. Jeg er veldig glad i norsk idrett, men det er organisasjonen som må ta stilling til dette, sier Tvedt. Onsdag fikk Tvedt vite at flere særforbund og kretser ikke lenger har tillit til ham.