Anonym giver ga 1,5 millioner kroner til fotballklubb

– Vi synes dette er fantastisk. Gaven er fra en familie bosatt på Storhaug. De ønsket å være anonyme, sier Jacobsen til NRK. Det var Aftenbladet som først omtalte saken om den sjenerøse gaven.

I 2013 fylte Brodd Fotball Stavanger fra Storhaug i Stavanger 100 år. Klubben er blant annet kjent for sitt integreringsarbeid i bydelen med høyest andel innvandrere. Klubbens A-lag spiller i 3. divisjon.

Dette var klubbhuset til Brodd frem til 2014. Foto: Montasje/Brodd IL

Samme år fikk de beskjed om at huset de hadde brukt som klubbhus ikke kunne brukes lenger fordi det var i fordi dårlig stand. Vinduskarmer var råtne, taket lakk, grunnmuren var dårlig og det var store fuktproblemer i kjelleren. Året etter ble det klart at Broddhuset måtte stenges.

– Klubbhuset var et bolighus som var en rønne. Det var helsefarlig, sier Jacobsen.

Broddhuset er under oppføring. Foto: Privat

Samlet inn 3,8 millioner

Etter hvert ble det startet en innsamlingsauksjon for å få bygget et nytt klubbhus.

– Vi har på et drøyt år samlet inn 2,3 millioner kroner. Det er bra på Storhaug, sier Jacobsen.

Dette er i tillegg til gaven på 1,5 millioner kroner. Giverne ga gaven med et forbehold om at klubben klarte å samle inn resten av pengene som trengtes for å finansiere klubbhuset. Det har de klart.

Øyvind Jacobsen er daglig leder i IL Brodd. Foto: Brodd-il.no

– Vi hadde trodd vi skulle få mer hjelp fra næringslivet, men det har ikke vært så lett. Det er medlemmer og folk på Storhaug som har bidratt. Det har vært unger som har spart og gitt. Det er rørende, sier Jacobsen.

Men han er klar på at det hadde vært vanskelig å realisere prosjektet uten den største gaven.

– Dette beløpet har vært essensielt.

Skole og klubbhus

Klubbhuset som nå er bygget skal deles med kommunen som skal bruke deler av huset som skole.

Slik skal det nye klubbhuset bli seende ut. Foto: Brodd Fotballklubb/Privat

– Første etasje vil være klasserom og garderober som kommunen eier, mens i andre etasje vil det være klasserom og klubbhus. Vi har en regning fra kommunen på 2,5 millioner som vi nå kan betale. I tillegg vil det koste én million med inventar. I 2027 skal vi betale ytterligere 1,5 millioner kroner for å overta hele huset, sier Jacobsen.

NRK har via Jacobsen vært i kontakt med familien som har donert 1,5 millioner. De ønsker ikke å kommentere saken utover en uttalelse de har gitt til idrettslaget:

«Brodd er en utrolig viktig del av barn og unges oppvekstvilkår i Storhaug bydel. Jeg – og hele familien min er blitt svært glade i klubben og vil derfor bidra til klubbhuset som utvilsomt vil løfte klubbens muligheter for å skape enda bedre rammer for barn og unge framover. Enten det er gjennom fotballen, integreringsarbeid eller gode tiltak som for eksempel «Åpen Hall»»