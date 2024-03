Videoer av en mann på Jæren som angivelig mishandler hundene sine har spredt seg på sosiale medier.

NRK har sett videoene, som blant annet viser at en mann slår en hund.

Det har fått sosiale medier til å koke, og flere av dem som har sett videoene på nett har siden oppsøkt mannens adresse.

Daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset, har fått med seg innlegget. Organisasjonen har nå politianmeldt mannen.

– Videobevis er veldig viktig i slike saker og vi er glade for at noen har filmet, sier hun.

Veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset. Foto: Anne-k. Harkestad/ Dyrebeskyttelsen Norge

Rykket ut til mannens hus

Flere hundre mennesker har engasjert seg i saken, noe som har gjort at noen har møtt opp på adressen til mannen.

Mandag kveld rykket politiet ut på melding om at mannen mente det var folk utenfor huset som oppførte seg truende mot ham, skriver Stavanger Aftenblad.

– Saken engasjerer mange, men det betyr ikke at vi skal ta loven i egne hender. Vi må stole på at myndighetene gjør jobben sin, sier Roaldset.

NRK har vært i kontakt med mannen, som forteller at det siste døgnet har vært tungt. Han beklager hendelsen.

Politiet rykket ut til boligen til mannen mandag kveld. Foto: Heidi Karin Gilje Skog

Politiet oppretter sak

Politiet bekrefter i en pressemelding tirsdag at de mandag mottok en video som viser en mann som slår en hund på Jæren.

Politiet har opprettet straffesak, og samarbeider med Mattilsynet i denne saken. Nettpatruljen Sør-Vest har også fått inn mange tips om dette, skriver de.

– Vi har vært ute på tilsyn sammen med Mattilsynet i dag, for å se om mannen er skikket til hundehold, sier politiinspektør Lene Tesdal Tonstad.

Politiinspektør i Sør-Vest politidistrikt, Lene Tesdal Tonstad. Foto: NRK

Flere hunder og valper ble tatt med av Mattilsynet til foreløpig forvaring.

– I tillegg vil det bli tatt avhør av hundeeieren i dag, sier Tesdal Tonstad.

Politiet har mottatt videoer som viser mannens håndtering av hundene.

– Disse videoene er en del av etterforskningen, og vi oppfordrer til å ikke dele disse videoene i sosiale medier eller andre steder, sier politiinspektøren.

– Uakseptabelt å utøve vold mot dyr

Mattilsynet kan ikke uttale seg detaljert om saken, fordi det er privat dyrehold og de har taushetsplikt.

– Vi kan ikke si noe om vi har vært på tilsyn eller er involvert i et privat dyrehold, skriver Ann Therese Kommedal, seksjonssjef for seksjon planter og dyr, Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord i en e-post til NRK.

Ann Therese Kommedal i Mattilsynet sier de har fått flere bekymringsmeldinger om videoen. Foto: Ninni Therese Rogne Nilsen

– Vi har fått tilsendt videoen, som vi ser også har blitt delt bredt på sosiale medier og andre kanaler, og ser alvorlig på innholdet. Når vi får alvorlige meldinger så må vi vurdere nødvendige tiltak, skriver hun videre.

Hun sier det er fullstendig uakseptabelt å utøve vold mot dyr.

– Vi har forståelse for at mange er engasjert i denne saken, og det er viktig at vi får meldinger om slike forhold, skriver hun.

Kommedal opplyser videre at Mattilsynet har mottatt svært mange bekymringsmeldinger om denne videoen.