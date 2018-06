Anerkjennelse til Jæren

I dag ble Jærkysten feiret som internasjonal «Hope Spot». Det betyr at kystlinja fra Ogna til Sola er enda mer anerkjent for sin utrolige natur. På Orrestranda i Klepp kommune ble det markert at kysten nå er med på den eksklusive listen over spesiell steder, som bryr seg spesielt om helsen til havet. Det er organisasjonen Mission Blue som har gitt Jærkysten «Hot Spot»-tittelen.