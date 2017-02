Anbefaler barna sine å satse på oljebransjen

– Det er det en utfordring at vi omdømmemessig ikke er de mest populære blant de unge når det gjelder utdanningsvalg, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

Vi treffer statsråden på Offshore strategikonferansen i Stavanger. Tema var framtiden til levereandørindustrien.

Søviknes er spesielt bekymret for at nedgangstidene gjør at færre unge velger studeretninger myntet på oljebransjen. Tall fra Database for statistikk for høyere utdanning (DBH) viser at søkingen til petroleumsteknologi gikk kraftig ned i 2016 sammenlignet med året før (se graf).

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

40.000 jobber forsvunnet

Men til tross for at tusenvis av jobber har forsvunnet fra olje- og gassbransjen de siste årene, går ikke statsråden av veien for å anbefale ungdommen om å satse på en karriere i sektoren. Skal vi tro Søviknes selv, prøver han også å rekruttere på hjemmebane.

– Jeg har akkurat anbefalt mine to små på ti og 13 år å tenke nøye gjennom om ikke olje og gass er noe for dem, sier han.

40.000 jobber er forsvunnet som følge av oljekrisen de siste årene. Flesteparten av disse fra leverandørindustrien.

Statsråden ba industrien som var samlet i Stavanger, om å holde på kostnadskuttene de har vært gjennom og ikke slippe kontrollen – selv om dette kan bety færre jobber og derfor mindre jobbmuligheter for sine egne barna.

– Det er aktivitetsnivået som avgjør hvor mange arbeidsplasser vi trenger, sier Søviknes.

Ser fram mot Johan Sverdrup

Spådommen er at aktiviteten vil ta seg opp framover når utbyggingen av gigantfelt som Johan Sverdrup kommer skikkelig i gang.

– Olje- og gassnæringen har mange tiår foran seg og store reserver på norsk sokkel. Og selv om vi har et klimaperspektiv og skal ha en gradvis dreining mot fornybar, skal vi fortsatt ha stor oljevikesomhet i Norge. Og for leverandrøindustrien komme det flere store muligheter i fornybarnæringa, sier han.

Søviknes får støtte av 2. nestleder i LO, Hans-Cristian Gabrielsen, som også var til stede i Stavanger.

– Dette er en næring vi skal leve av i mange tiår framover. Vi ser at mange unge søker seg vekk til andre bransjer, men vi trenger mange fagarbeidere og ingeniører i årene som kommer, sier han.