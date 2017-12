Alvorlig ulykke på Tambar-feltet i Nordsjøen

Klokken 12.02 kom det inn melding om at en person hadde falt i sjøen fra riggen Maersk Interceptor på Tambar-feltet.

Kort tid etter ble det meldt at ytterligere en person var skadd etter å ha fått en fallende gjenstand over seg, melder Stavanger Aftenblad.

Riggen var på oppdrag for AkerBP da ulykken skjedde. De to involverte var begge ansatt i Maersk Drilling.

–En person falt i sjøen og ble plukket opp av en stand by-båt ved riggen. Det jobbes med å få brakt begge de to involverte til land, og vi har iverksatt alle mulige ressurser for å kunne ivareta de to, men jeg kan ikke si noe om tilstanden deres nå, sier pressetalsmann Ole Johan Faret i Aker BP til NTB.

Til sykehus

Redningsleder Eirik Willassen ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge sier til Bergens Tidende at personen som falt i sjøen er på vei til sykehus med helikopter. Den andre er om bord på plattformen og vil bli tatt inn av et annet redningshelikopter.

Foreløpig er årsaken til ulykken ukjent, og til NRK sier Faret i Aker BP at han ikke kan kommentere omstendighetene rundt hendelsesforløpet.

– Vårt primærfokus nå er å ivareta personellet, både de skadde og de som bor på riggen. Vi gjør det vi kan for å ivareta de skadde på en best mulig måte, sier Faret til NRK.

Vil granske

Pressetalsmann i Petroleumstilsynet, Øyvind Midttun, sier til Aftenbladet at de følger ulykken tett, og at de har besluttet å granske hendelsen.

Faret sier Aker vil gjøre alt de kan for å bistå når den tiden kommer.

–Vi skal selvsagt bidra til å undersøke og forstå hva som har skjedd, men vi er ikke der nå. Vi må prioritere personell og de som er skadd, sier Faret.