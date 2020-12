Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det sank i magen da beskjeden kom om smitte på sykehjemmet. Det sier enhetsleder Anna Klette Steinland ved Vindafjordtunet i Vindafjord.

Den siste måneden har vært svært travel. Til sammen 12 ansatte og 12 beboere ble smittet etter et større utbrudd i Vindafjord kommune. De var plutselig i en situasjon hun har vært forberedt på og redd for, helt siden i vår.

LÆRERIKT: Sykepleier Ingfrid Byrkja Hystad ved Vindafjordtunet Foto: Thomas Halleland / NRK

– Jeg skal være forsiktig med å si at det har vært et mareritt, men det har vært veldig arbeidskrevende. Det har vært et stort alvor og mye frykt for om vi tar de rette valgene. Vi har hatt stor frykt for om vi klarer å holde smitten på én plass, eller om det ville spre seg.

Etter en måned der de ansatte har ventet i redsel på nye positive tester, tyder mye på at det nå går rett vei. Nå er det ikke lenger noen som er smittet, verken beboere eller ansatte.

Jobben for å hindre smittespredning pågår fortsatt ved Vindafjordtunet. Men da fellesområdene ved sykehjemmet ble åpnet før helga, var det en milepæl.

– Men vi slapper ikke helt av ennå, det kan vi ikke gjøre.

Enhetslederen er svært stolt over de ansatte på sykehjemmet.

– Den lagånden de har vist, blir jeg skamstolt av. Dette gjelder først og fremst helsepersonell, men også resten av huset, enten det er teknisk eller renhold.

Også fra andre deler av kommunen har ansatte trådt til på Vindafjordtunet.

Vet mer om hverandre

De ansatte er enige i at det har vært en tøff og utfordrende periode.

– Vi har lært mye om hverandre denne tiden. Vi har ikke hatt tid til å bearbeide etterhvert, så det vil vise seg i ettertid kanskje, hva vi har vært gjennom, sier sykepleier Ingfrid Byrkja Hystad.

Selv om ansatte på langtidsavdelinger på sykehjem er vant med at beboere dør, er det spesielt når det skjer under et smitteutbrudd.

– Omstendighetene har vært ekstra triste. Vi har følt vi ikke kunne gi samme nærhet, og det har ikke vært samme mulighet for besøk.

Nå lettes det på restriksjonene, og beboere kan bevege seg utenfor rommet sitt.

– Jeg ser at det kan bli en ok jul, sier Hystad

Konsert fra kommunen

I dag belønnet Vindafjord kommune ansatte og beboere på Vindafjordtunet med konsert med kommunekoret.

– Det har vært en tøff tid for beboere og ikke minst de ansatte. Vi hadde lyst til å vise at vi setter pris på dem, de har gjort en fantastisk jobb, sier kommunedirektør Yngve Folven Bergesen.

I løpet av et par dager kan trolig Vindafjord igjen tillate besøk på sykehjemmet.