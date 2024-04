Aker Solutions varsler sterk omsetningsvekst

Aksjekursen for oljeservice-selskapet Aker Solutions, med hovedkontor i Jåttavågen i Stavanger, gikk opp med 6 prosent da Oslo Børs åpnet torsdag morgen.

Det skjedde etter at selskapet hadde lagt fram resultattall for første kvartal, og samtidig kom med et varsel om forventningene for resten av året.

– Basert på ordreboken og markedsaktiviteten er det ventet at omsetningen for hele 2024 vil øke med omtrent 30 prosent sammenlignet med 2023, skriver selskapet.

Driftsresultatet, første kvartal, endte på 723 millioner kroner, sammenlignet med 98 millioner kroner i fjor.