– Sjukemelding får avgrensa konsekvens

Den journalisten i Rogaland som har følgd Ingebrigtsen-familien nærast, Egil Ø Nærland, trur ikkje brørne sine prestasjonar på banen kjem til å bli særleg påverka av at trenar og far Gjert er sjukemeldt. Gjert laga årets treningsopplegg for sønene alt i oktober i fjor, så det er under kontroll, seier Nærland til NRK.