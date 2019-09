49-åring tiltalt for drap på gravlund

I tiltalen som er tatt ut av statsadvokat Folke Åmlid i Rogaland heter det at påtalemyndigheten vil legge ned påstand om at mannen skal dømmes til tvungent psykisk helsevern.

De sakkyndige har tidligere slått fast at 49-åringen var psykotisk da han drepte den tilfeldig forbipasserende Bjørg Marie Skeisvoll Hereid (67) på Vår Frelsers gravlund 19. februar i år.

49-åringen ble pågrepet like ved åstedet. Ikke langt unna ble det også gjort beslag i en øks. Foto: Kjell Bua / NTB scanpix

Rogaland statsadvokatembeter har nå sluttet seg til den sakkyndige konklusjonen.

Tvungent psykisk helsevern Ekspandér faktaboks For å kunne straffes (fengsel eller forvaring) må en lovbryter være tilregnelig på handlingstidspunktet.

Lovbryteren er ikke tilregnelig dersom han på handlingstidspunktet er psykotisk, psykisk utviklingshemmet i høy grad, eller har en sterk bevissthetsforstyrrelse.

Når det anses nødvendig for å verne andres liv, helse eller frihet, kan en lovbryter som er straffri overføres til tvungent psykisk helsevern gjennom dom.

Vilkåret er at vedkommende har begått eller forsøkt å begå et voldslovbrudd, et seksuallovbrudd, en frihetsberøvelse, en ildspåsettelse eller et annet lovbrudd som krenket andres liv, helse eller frihet. Kilde: Straffelovens §§ 20 og 62.

Ifølge tiltalen skjedde drapet rundt klokken 16.25 denne tirsdagen. Bare 10 minutter tidligere hadde 49-åringen banket på døra i en bolig i Munins gate i Haugesund.

Der løftet han øksen i skulderhøyde, men mannen som åpnet klarte da å dra igjen døra.

Også dette trusselforholdet omfattes av tiltalen som statsadvokaten nå har tatt ut.

Advokat Erik Lea, 49-åringens forsvarer, er ikke overrasket over innholdet i tiltalen.

– Sjansene for at det blir en dom på tvungent psykisk helsevern bør være veldig stor. Alt taler for at det er slik det blir, men det er jo domstolen som må ta stilling til dette i siste instans, sier Lea.

Bjørg Marie Skeisvoll Hereid (67), bosatt i Bærum, skulle legge ned blomster på en familiegrav i Haugesund, da hun ble brutalt angrepet. Hereid døde senere av skadene. Foto: Privat

49-åringen ble pågrepet på gravlunden. I sammenheng med pågripelsen gjorde politiet også beslag i en øks.

Tiltalte er norsk statsborger og en kjenning av politiet fra tidligere, både for voldskriminalitet og annen kriminalitet.

Totalt har han over 20 dommer på samvittigheten.

Han ble domfelt første gang på 1980-tallet, og har en årelang historie med rusavhengighet og psykisk sykdom.

Mannen har flere opphold på psykiatrisk institusjon bak seg.