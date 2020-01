28 omkom i fritidsbåtulykker

Sjøfartsdirektoratet skal se på om utleie av båt er regulert slik at sikkerheten for leietaker er god nok. Det skal også vurderes økte krav til kompetanse for førere av de raskeste fritidsbåtene. 28 personer omkom i fritidsbåtulykker i fjor.