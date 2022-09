I det store hvite bygget i østre bydel i Stavanger har det de siste årene vært et blomstrende miljø for små oppstartsbedrifter og gründere.

For 3000 kroner inkludert strøm i måneden har de fått en egen plass og tilgang til fellesarealer. Men med dagens strømpriser går ikke dette lenger i hop.

Gründer og eier av Innovation Dock, Nils Henrik Stokke, har måttet si opp alle leietakerne i bygget. Strømutgiftene er for høye. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Vi taper daglig flere tusen kroner. Er bygget operativt i november snakker vi om flere hundre tusen i minus bare for den måneden, sier eier av Innovation Dock, Nils Henrik Stokke.

De har bygget opp et miljø i Stavanger for å hjelpe oppstartsbedrifter i gang ved blant annet å tilby billig husleie. 28 små bedrifter har plass der nå.

– Ut av dette bygget er det skapt hundrevis av arbeidsplasser de siste årene. Det som starter som en bedrift med en eller to ansatte vokser til ti personer. Da flytter de ut og blir til 20 til 30 ansatte. Det har vi mange eksempler på.

Leter etter nye lokaler

Fotograf Damir Grskovic er en av gründerne som ikke vet hva han skal gjøre nå. Han må i likhet med resten av de som leier i bygget ut innen utgangen av november.

Fotograf Damir Grskovic håper han skal klare å finne nye lokaler som er like bra som de han har nå. Foto: Åse Karin Hansen / NRK

– Det er vanskelig å finne god plass til god pris. Hvis vi vil ha en plass som dette, så må vi betale mye mer. Det er ikke så lett, sier Grskovic.

– Kunne dere ikke betalt mer i husleie for å dekke strømutgiftene?

– Vi har fått beskjed om at da ville husleien vært 20.000 kroner istedenfor 3000. Det har vi ikke råd til.

I første etasje har det økologiske bakeriet Jakobs Brød etablert seg. De betaler strømmen for bakerovnen, mens resten av strømforbruket inngår i husleien.

– Jeg har opplevd mange kriser, men dette er klart den tøffeste, sier eier og baker Jakob Philipsen.

Trenger hjelp for å betale strømregningen

Allerede nå betaler han 30.000 kroner i måneden i strøm. I fjor hadde han en omsetning på 4 millioner kroner. Overskuddet var 12.000 kroner.

– Banken lo av meg.

Philipsen har allerede hevet prisene 10 prosent. Han ser for seg at han må heve prisene enda en gang, og frykter at varene hans blir for dyre for kundene.

– Jeg prøver å finne et annet lokale. Det blir vanskelig hvis strømregningen blir 60.000 kroner i måneden. Da vil brødet koste rundt 150–200 kroner. Det spørs om det lar seg gjøre.

Ordførerkandidat for Høyre i Stavanger Sissel Hegdal Knutsen. Foto: Stavanger kommune

Opposisjonspolitiker og ordførerkandidat for Høyre i Stavanger, Sissel Hegdal Knutsen mener kommunen må inn og hjelpe gründermiljøet. Hun vil ta saken opp i formannskapet.

– Vi må lete etter målretta lokale tiltak som treffer de som er i en sårbar oppstartsfase. Vi kan ikke vente på at staten skal bruke evigheter på å utrede løsninger og ikke komme opp med strømpakke for næringslivet.

Hun frykter at miljøet for å starte nye bedrifter vil forsvinne fra Stavanger.

– Vi har jobbet lenge for å skape et gründermiljø som Innovation Dock står for, og som har gitt store resultater. Det å få tilbakemelding at de må flytte ut og at miljøet forvitrer er alvorlig. Det viser det dramatiske i situasjonen med strømprisene.

Jobloop holder til i bygget til Innovation Dock. De tilbyr opplæring i programmering i samarbeid med Nav. Først på huset, og så seks måneder i praksis i en bedrift. Mange får jobb etterpå. Foto: Åse Karin Hansen / NRK

Ifølge Stokke flytter selskap nå til Trondheim og investerer der hvor strømprisen er mye lavere. Stavanger er i regionen hvor strømprisen er høyest i Norge.

– Under pandemien hadde vi handling på løpende bånd. Det fungerte. Tiltak vil ikke treffe alle, men det må gjøres noe.