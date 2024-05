16-åring påkjørt – bilfører skal ha kjørt fra stedet

Politiet rykket for kort tid siden ut til et trafikkuhell mellom bil og elsparkesykkel på Tasta i Stavanger. Bilsjåføren skal ha kjørt videre uten å gi seg til kjenne, ifølge politiet.

Det var ei jente på 16 år som kjørte elsparkesykkelen. Hun blir undersøkt av lege på stedet, og sier hun har vondt i hånd og ribbein.

Det er per nå få opplysninger om bilen, annet enn at den var mørk. Politiet skriver på X at de ønsker å komme i kontakt med sjåføren. Bilen skal ha kjørt i retning kjøpesenteret på Tasta etter uhellet.