NRK1 lørdag 31. oktober kl. 19.50

Etter semifinalen forrige lørdag ble det avgjort at Sandra Lyng (33) fra Mosjøen og Knut Marius Djupvik (32) fra Tomrefjord sikret seg plass i finalen i Stjernekamp.

Nå står de foran det siste oppgjøret, etter å kjempet seg gjennom 13 ulike sjangre og temaer gjennom høsten.

– Jeg er ydmyk og stolt over å ha kommet helt til finalen, sier Knut Marius Djupvik. – Nå må jeg gjøre mitt aller ytterste på lørdag slik at jeg føler jeg har gitt alt, uansett resultat. Jeg ser fram til en fest av en sending og gleder meg til startskuddet går!

– Det har ennå ikke gått helt opp for meg at jeg faktisk er i finalen! Det er en stor drøm som har gått i oppfyllelse. Jeg er så utrolig glad og takknemmlig for det har fått oppleve og for all støtte jeg har fått gjennom høsten, sier Sandra Lyng.

Sandra Lyng har valgt R«Run This Town» (hiphop) som repriselåt. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Låtvalg

Finalistene skal synge tre låter hver: En reprise fra en av høstens sjangre, en låt fra eget repertoar og til slutt en finalelåt de har valgt selv.

Her er låtene vi får høre i finalen, i tilfeldig rekkefølge (oppdateres med nummerert rekkefølge onsdag kveld):

Reprise fra sesongen

Sandra: Program 6 Hiphop: Run This Town - Jay-Z feat. Rihanna og Kanye West (2009)

Knut Marius: Program 1 Egen sjanger: With a Little Help from My Friends - Joe Cocker (1969)

Egen låt

Sandra: Kvitt flagg (oktober 2020)

Knut Marius: Hjelpe me å hjelpe (oktober 2020)

Finalelåt

Sandra: Titanium - David Guetta feat. Sia (2011)

Knut Marius: The Show Must Go On – Queen (1991)

Knut Marius Djupvik tar fram «With a Little Help From My Friends» fra program 1 som repriselåt.

Gjensyn med Maria og Bilal

Maria Mena satt i dommerpanelet i det aller første programmet i høstens Stjernekamp. Nå kommer popdronningen tilbake for å bedømme finalens opptredener sammen med fjorårsvinner Bilal Saab og Stjernekamps faste dommer Mona B. Riise.

I finalen får vi også et gjensyn med alle artistene som har deltatt i Stjernekamp 2020. Sammen med finalistene opptrer de i et felles åpningsnummer, «Holding Out For a Hero» (Bonnie Tyler).

Maria Mena sitter i dommerpanelet på finalen sammen med Mona B.l Riise. Her under sesongens første sending. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Direktesendt med publikum

Stjernekamp sendes direkte fra Screen Studios i Nydalen kl. 19.50 - 21.30, med cirka 110 publikummere til stede i salen i tråd med gjeldende smittevernregler (familier/kohorter sitter sammen, men med minst en meters avstand til andre grupper).

Slik stemmer du

Du kan avgi stemmer på to måter: Via nrk.no/stem (tre gratis stemmer) og via SMS (ubegrenset antall stemmer).

Stemmevinduet åpner først når alle låtene i begge sjangre er framført og programleder gir klarsignal. Programleder varsler også når avstemningen er avsluttet. Stemmer sendt før eller etter dette vil ikke telle med. Pass også på at du ikke ser på sendingen med forsinkelse.

Hvis du ønsker å avgi flere stemmer på en eller flere artister, sender du nummeret til din(e) favoritt(er) på SMS til 26600. Det koster kr 3,- per melding (pluss eventuell kostnad for å sende SMS, dersom du ikke har gratis SMS i ditt abonnement).

Du kan avgi tre gratis stemmer ved å gå inn på nrk.no/stem. Her må du først logge deg inn som NRK-bruker. Dersom du ikke har en bruker fra før, må du opprette en først - det er helt gratis.