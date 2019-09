Oslo kan få millioner i vannbøter

Mattilsynet er lei av å vente på Oslo kommunes vann-sommel. Denne uka vedtok tilsynet å gi kommunen én million kroner i dagmulkt fra og med 21. november.

De skyhøye dagbøtene ble varslet i juni. Da hadde tålmodigheten vært i ferd med å ta slutt lenge.

– Tar veldig lang tid

LEI AV Å VENTE: Regiondirektør Marit Kolle i Mattilsynet region Stor-Oslo. Foto: Olav Juven / NRK

– Vi mener vi har vist fleksibilitet i denne saken, sier regiondirektør Marit Kolle i Mattilsynet region Stor-Oslo.

– Det som har vært en utfordring gjennom mange tiår er at Oslo kommune har brukt veldig lang tid på å ha framdrift i saken.

– De har holdt på med dette her i flere titalls år. Vi ser at de politiske beslutningene tar veldig lang tid. Derfor er det viktig at Mattilsynet bruker sine virkemidler for å sikre framdrift.

Over femti år

Oslo kommune har lett etter et alternativ til Maridalsvannet som drikkevannskilde siden 1965.

Holsfjorden i Buskerud ble pekt ut av miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) i 2017.

Allerede da hadde kommunen kniven på strupen fra Mattilsynet. Høsten 2016 varslet de nemlig skyhøye dagbøter dersom kommunen ikke kom opp med en plan for å ha reservevannet på plass innen 2028.

MARIDALSVANNET: Skulle Maridalsvannet bli satt ut av spill, vil alle innenfor Ring 3 miste vann og avløp i løpet av få timer, ifølge Vann- og avløpsetaten. Foto: Olav Juven / NRK

Vedtaket mangler

Problemet er at Oslo bystyre ennå ikke har klart å fatte det formelle vedtaket om å investere kanskje opp mot 15 milliarder kroner på Holsfjorden-prosjektet.

– For å få en framdrift som sikrer at det nye forsyningsanlegget står ferdig 1.1.2028, er det avgjørende å ha en investeringsbeslutning på plass i november, sier Marit Kolle.

Kommunen har imidlertid meddelt Mattilsynet at de neppe rekker fristen hvis saken skal ha en forsvarlig saksbehandling.

I så fall begynner millionbøtene å løpe.

Husebyskogen på nytt

Problemet er vannrenseanlegget under Husebyskogen. Her er det nemlig en heftig debatt om hvor driftsbygningen på overflaten skal ligge.

Vann- og avløpsetaten vil bygge på det såkalte Husebyjordet og legge beslag på seks mål med friområde.

Det er mange i lokalbefolkningen og mange politikere misfornøyd med. De vil utrede andre alternativer.

En del av bakteppet er den intense debatten om den amerikanske ambassaden. Den legger beslag på mye av Husebyskogen etter at beboerne tapte en årelang, bitter kamp.

Vil møte Listhaug

Oslo kommune vil ventelig påklage onsdagens vedtak til Mattilsynet sentralt. Klagefristen er tre uker.

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg vil også be om et møte med folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp), etter det NRK får opplyst. Listhaug er ansvarlig statsråd for mattrygghet.

Lan Marie Berg sitter fredag formiddag i byrådsforhandlinger og har ikke vært tilgjengelig for kommentar.

– Kan stå uten vann

Samtidig understreker Mattilsynet alvoret i saken.

– I dag er Oslo helt avhengig av vann fra Maridalsvannet og Oset vannrenseanlegg. Hvis det skulle skje noe med den forsyningen, vil store deler av Oslo kunne stå uten vann etter kort tid, sier Marit Kolle.